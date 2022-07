Le papier d’aluminium est un objet que vous avez forcément déjà dans les placards de votre cuisine. Seulement, vous ne connaissez sans doute pas encore toutes ses utilisations possibles.

Il se trouve qu’il est recommandé de mettre du papier aluminium dans votre lave linge !

Pourquoi vous devez mettre du papier d’aluminium dans votre lave linge

Des vêtements plus propres grâce au papier d’aluminium

S’il est recommandé de mettre de la farine dans son évier ou du bicarbonate de soude devant son aspirateur, il est aussi conseillé de placer du papier d’aluminium dans son lave linge. Ainsi, vous avez sans doute l’habitude d’utiliser de l’alu pour conserver vos aliments ou bien les cuire.

Seulement, cet accessoire possède d’autres utilisations. Il peut permettre de conserver des vêtements plus propres.

Pour cette astuce, vous aurez seulement besoin d’un petit peu de papier d’aluminium. Vous devrez alors le froisser et former une boule avec ce dernier.

Il ne vous restera plus qu’à l’ajouter directement dans votre machine avant de lancer votre lessive. Cette petite boule va faciliter le lavage de vos vêtements. Ainsi, elle va aider à éliminer les tâches les plus incrustées.

Elle sera d’une efficacité redoutable contre les taches de maquillage ou bien les taches de sang. Une fois le lavage terminé, vous pourrez la réutiliser et la placer dans votre sèche linge.

En effet, l’aluminium va permettre d’éliminer l’électricité statique produite par vos vêtements mouillés. Ces derniers sècheront alors plus vite et de manière plus homogène. Vous savez quoi faire lors de votre prochaine lessive !

Les autres utilisations possibles de cet accessoire

Si l’aluminium peut être utilisé pour laver le linge, ce n’est pas là sa seule utilisation possible. Tout comme le vinaigre blanc, il pourra vous aider dans d’autres tâches de votre quotidien. Ainsi, ce dernier sera très efficace pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser sans le rayer.

Il vous permettra de retrouver un fer à repasser comme neuf, sans avoir besoin d’utiliser de produits chimiques. Mais, ce n’est pas tout. Vous pourrez aussi utiliser le papier d’aluminium pour nettoyer tous vos ustensiles de cuisine. Vos poêles et vos casseroles incrustées ne lui résisteront pas.

Vous n’aurez même pas besoin de beaucoup frotter. L’aluminium va nettoyer vos ustensiles tout en douceur, sans les abîmer. Maintenant que vous connaissez toutes les propriétés du papier d’aluminium, il ne vous reste plus qu’à toutes les essayer. Alors, à vous de jouer désormais !