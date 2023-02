Celles qui attendent la sortie de la série, Shadow and Bone saison 2, vont être ravies. En effet, Netflix vient de dévoiler de nouvelles images inédites de la prochaine saison.

Ces dernières vont vous permettre de retrouver le Darkling un petit peu plus tôt que prévu !

De nouvelles images de la série Shadow and Bone saison 2 dévoilées

Le Darkling semble prêt à se venger dans ces nouvelles images

Comme beaucoup d’autres abonnés Netflix, vous devez désormais attendre la sortie de la seconde saison de Shadow and Bone. Votre attente ne devrait plus durer bien longtemps. En attendant, Netflix a décidé de vous faire un petit cadeau en vous dévoilant quelques images inédites des prochaines épisodes de la série. Ainsi, cette courte vidéo est centré sur le personnage du Darkling.

Son affrontement avec Alina ne l’a pas tué, ni même affaibli. Ce dernier est de retour et semble être encore plus puissant. Il a développé une nouvelle forme de pouvoir. Le Darkling est désormais capable de contrôler le Fold et les créatures qui y vivent. Grâce à ces monstres, il est en train de construire une armé. Il n’a alors qu’un seul but, s’emparer du pouvoir d’Alina.

Mais, la jeune femme ne se laissera pas faire aussi facilement. Elle compte bien développer son pouvoir et se faire de nouveaux alliés. Cette dernière aura besoin de tout le soutien qu’elle pourra trouver si elle veut espérer pouvoir mettre fin aux agissements du Darkling. Alina va se faire de puissant alliés. Elle pourra notamment compter sur l’aide du prince Nikolai qui ne restera pas insensible au charme de la jeune femme.

La date de sortie de la série Netflix, Shadow and Bone saison 2, sur nos écrans

Excellente nouvelle puisque nous avons connaissance de la date de diffusion officielle de la seconde saison de Shadow and Bone sur nos écrans. Vous pouvez même commencer à vous préparer.

En effet, la série sera de retour dans un mois sur la plateforme de streaming Netflix. Il se trouve que vous pourrez découvrir la deuxième saison de Shadow and Bone à partir du 16 mars prochain.

Une autre série très attendue des abonnés fera son arrivée sur la plateforme Netflix au mois de mars. Ainsi, au début du mois, vous aurez le plaisir de pouvoir regarder la série Sex Life saison 2. De quoi vous tenir bien occupée jusqu’au retour d’Alina et du Darkling !