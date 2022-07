Sintonia est une série brésilienne qui a enrichi le catalogue du géant du streaming en 2019. Avec deux saisons acclamées par les critiques, les fans et les autres abonnés de la plateforme attendent avec impatience sa suite.

Découvrez dans cet article les dernières nouvelles concernant la sortie sur Netflix de Sintonia saison 3, on fait le point !

Sintonia saison 3 : quelle est l’histoire de la série

La série signée Netflix, Sintonia, suit l’histoire de trois ados, Rita, Nando et Doni. Ils sont des bons amis d’enfance et ont respectivement la passion pour la religion, le crime et la musique. Mais malgré autant de différence entre les trois, ils ont su garder le contact et rester soudés.

À la fin de la saison 2, l’amitié de ces trois jeunes gens est mise à rude épreuve, encore. Et c’est sur cette lancée que nous pouvons retrouver Sintonia 3.

Et en parlant de suite de série, ne ratez pas celle de All of us are dead.

Quelles sont les informations à connaître absolument concernant Sintonia saison 3 ?

À l’approche de la sortie imminente de cette série de Kondzilla, ne passez pas à côté des informations importantes la concernant. Cela en va de même pour la série Netflix Une mère parfaite.

La troisième saison de Sintonia fera son entrée sur la meilleure plateforme de streaming très prochainement. En fait, dès le 3 juillet, vous pouvez profiter de la suite et revoir sur vos écrans le trio star de la série.

La composition du casting de Sintonia saison 3

Parmi les stars qui animent la série Sintonia saison 3, on retrouvera bien évidemment :

Jottapê qui incarne Donizete ou Donu ;

Christian Malheiros qui joue le rôle de Luiz Fernando Silva ou Nando ;

Bruna Mascarenhas qui est connu comme Rita.

Ces trois composent les personnages principaux. Et à leurs côtés, nous pouvons retrouver Rosana Mari, Júlio Silvério ou encore Fernanda Viacava…