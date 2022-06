La saison 1 de la série vient tout juste d’arriver sur la plateforme Netflix. Mais est-ce que la date de sortie de la prochaine saison a déjà été planifiée par Netflix ?

Parlons de la mini-série Une mère parfaite saison 2.

De quoi parle la série Netflix intitulée : une mère parfaite ?

Une mère parfaite est une série dramatique qui vient d’arriver sur Netflix le 03 juin dernier. Il s’agit d’une fiction franco-germano-belge, composée de seulement 4 épisodes.

Cette série parle de la vie d’Hélène Berg et de sa fille Anya, une étudiante à Paris.

La vie d’Hélène Berg bascule à la suite d’un appel téléphonique. En effet, Anya est la principale suspecte dans une affaire de meurtre. Convaincue de son innocence, Hélène prend le premier vol pour la rejoindre.

Elle mène sur place sa propre enquête, aidée par Vincent, un avocat français, mais également son amour de jeunesse qu’elle n’avait pas vu depuis plus de 20 ans.

Zoom sur les informations à savoir à propos de la série : Une mère parfaite saison 2

Il est encore tôt pour connaître la décision de Netflix par rapport au renouvellement de la série Une mère parfaite saison 2. Nous n’avons donc aucune information à vous livrer à ce propos.

Cependant, étant donné que la série est une adaptation d’un roman qui ne comprend qu’un seul tome, nous ne sommes pas très optimistes par rapport à ce sujet. Il est donc bien possible qu’une mère parfaite saison 2 n’existe pas et que la série s’arrête là. Mais on ne sait jamais car il est déjà arrivé dans le passé qu’une série soit renouvelée alors qu’on ne s’y attendait pas.

Sinon, en attendant de recevoir plus d’informations, voici ce que vous devez tout savoir sur 42 jours d’obscurité.

Dans le cas où une mère parfaite saison 2 existerait, quelles informations devrions-nous connaître ?

Tout d’abord, sachez que l’avenir de cette série est encore incertain. Mais si la mini-série est renouvelée, voici les informations que vous devriez noter.

Le nombre d’épisode

Si un jour une mère parfaite saison 2 parvenait à exister, elle serait certainement composée de 4 épisodes, tout comme la saison 1. Mais cela peut également changer, en fonction de la production.

La bande annonce

En ce qui concerne la bande annonce, elle ne sera mise en ligne que quelques jours avant sa diffusion. Ça a toujours été le cas pour les mini-séries Netflix.

Si Netflix finit par renouveler la série, alors, il est possible que la date de sortie de la prochaine saison soit prévue pour le mois de mai 2023. En effet, il faudra encore une année pour le tournage, la production, etc. Mais il s’agit juste d’une estimation.

En attendant d’en savoir plus à ce propos, découvrez la nouvelle série The sound of Magic. Sinon, vous pouvez aussi voir Green Mother’s Club.