Vous devez être impatient à l’idée de découvrir la suite de la série, Stranger Things saison 5, qui marquera la fin du programme.

D’ailleurs, nous en savons un petit peu plus à propos du tournage des prochains épisodes. Ce dernier ne devrait plus trop tarder à débuter !

La date de début de tournage de la série, Stranger Things saison 5, enfin dévoilée

Un final que tous les spectateurs attendent avec impatience

La quatrième saison de la série Stranger Things a fait un véritable carton lors de sa diffusion sur la plateforme de streaming Netflix. Le dernier épisode a laissé un suspens insoutenable pour les spectateurs. Si bien que ces derniers ont hâte de pouvoir découvrir la suite. Rappelons que la cinquième saison de Stranger Things sera également la dernière.

Vous devrez faire vos adieux à Onze, Mike, Dustin et tous les autres. Il se trouve que nous avons de nouvelles informations à vous dévoiler à propos du tournage des prochains épisodes. Pour le moment, ce dernier n’a toujours pas commencé. Mais, nous connaissons enfin sa date de début. Ainsi, il se trouve que le tournage va débuter au début du mois de mai prochain. Il devrait alors durer quelques mois.

Ce final va marquer le dernier affrontement entre Onze et Vecna. Même s’il a perdu le dernier combat, il ne s’avoue pas vaincu pour autant. Il sera prêt à tout pour anéantir la jeune femme et la ville d’Hawkins toute entière. Nous devrions également savoir quel sort va être réservé à Max. Il est bien possible que cette dernière ne se remette pas de ses blessures.

#INFO Le tournage de la saison finale de #StrangerThings commencera en Mai pic.twitter.com/kLdwak8qQ0 — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 28, 2023

La date de sortie de la série Netflix, Stranger Things saison 5, sur nos écrans

Pour l’instant, la plateforme de streaming Netflix n’a dévoilé aucune information officielle à propos de la date de diffusion de la dernière saison de Stranger Things. Comme le tournage va commencer au mois de mai, ce dernier va durer jusqu’au début de l’automne.

Mais, la série ne sortira pas tout de suite pour autant. En effet, ce programme nécessite de nombreux effets spéciaux. Ainsi, vous pourrez certainement retrouver la saison finale de la série Stranger Things sur vos écrans au début de l’année prochaine.

Pour patienter jusque là, d’autres séries fantastiques vont faire leur arrivée sur la plateforme de streaming Netflix. Dans un petit peu plus d’un mois maintenant, vous allez pouvoir découvrir la série Shadow and Bone saison 2 sur vos écrans.