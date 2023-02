La suite de la série, Stranger Things saison 5, est très attendue par les fans du programme à travers le monde.

Le comédien Finn Wolfhard a d’ailleurs fait quelques confidences à propos des prochains épisodes de la série à l’occasion d’une interview avec GQ.

Mike nous en dit plus à propos de la date de sortie de Stranger Things saison 5

Une dernière saison qui ne va laisser absolument personne indifférent

La quatrième saison de la série Stranger Things a battu des records d’audience lors de sa sortie l’été dernier sur la plateforme Netflix. Désormais, les abonnés n’ont qu’une hâte, découvrir ce qui attend leurs personnages préférés dans la suite du programme. Seulement, il va falloir attendre encore un peu. Le tournage n’a d’ailleurs pas encore commencé pour le moment.

Cette cinquième saison signifiera également la fin de la série. Vous devrez dire au revoir à Onze, Dustin, Mike et aux autres. Si vous espérez une fin heureuse pour la ville de Hawkins, rien n’est encore certain. Il est possible que Max ne se remette pas tout à fait de son affrontement avec Vecna.

Sa disparition serait très difficile à supporter pour Onze et Lucas. Mais, les amis vont devoir rester unis pour la dernière bataille qui les attend. Même si Vecna est blessé, il ne compte pas abandonner si près du but. Il sera prêt à tout pour anéantir Onze.

La date de sortie de la série Netflix, Stranger Things saison 5, sur nos écrans

La plateforme Netflix n’a pas encore fourni beaucoup d’informations à propos de la date de sortie de la cinquième saison de Stranger Things. Heureusement, nous pouvons compter sur le comédien Finn Wolfhard pour nous en dire plus à ce sujet. Celui qui prête ses traits au personnage de Mike s’est confié dans une récente interview sur le sujet.

D’après lui, les prochains épisodes devraient arriver sur Netflix quand il sera âgé de 22 ans. Pour votre information, le jeune homme a seulement vingt ans pour le moment. Ce qui voudrait dire qu’il faudrait encore patienter au moins deux ans de plus avant de pouvoir découvrir le final de la série.

Ce qui est certain c’est que la cinquième saison de Stranger Things n’arrivera pas sur Netflix avant, au moins, l’année 2024. Pour patienter, cet été, vous allez pouvoir découvrir la série The Witcher saison 3. La dernière saison d’Henry Cavill s’annonce exceptionnelle !