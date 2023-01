Si la série, The Sandman saison 2, a bel et bien été renouvelée par Netflix, cette dernière ne s’est pas encore exprimée à propos des prochains épisodes du programme.

Il se trouve que nous venons justement d’apprendre la date de début de tournage de cette nouvelle saison et cela risque de vous décevoir !

Nous connaissons la date de début de tournage de la série, The Sandman saison 2

Un tournage qui n’a pas encore commencé pour le moment

La première saison de la série The Sandman a été un franc succès pour la plateforme de streaming Netflix. Si bien que cette dernière n’a pas attendu longtemps avant de décider de renouveler la série pour une saison de plus. Une nouvelle qui a fait plaisir aux abonnés. Mais, depuis, nous n’avons pas eu beaucoup d’informations concernant cette seconde saison.

Il se trouve que nous venons justement d’apprendre la date de début de tournage des prochains épisodes de The Sandman. En effet, ce dernier ne devrait pas commencer avant l’été prochain. Un délai qui semble interminable. Cette seconde saison devrait être centrée sur la guerre qui va opposer Morpheus et Lucifer.

En effet, ce dernier souhaite étendre son royaume et prendre possession du royaume des rêves. Certains frères et soeurs de Morpheus vont même lui prêter main fort, comme Désir et Dépression. Ces nouveaux épisodes seront également l’occasion de faire connaissance avec Délire et Destin, les derniers membres des éternels.

#INFO Le tournage de la saison 2 de #Sandman commencera cet été pic.twitter.com/LN9VFHZ7OA — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 25, 2023

La date de sortie de la série Netflix, The Sandman saison 2, sur nos écrans

Vous n’êtes pas la seule à vous interroger à propos de la date de sortie de la seconde saison de la série The Sandman. Seulement, comme le tournage n’a pas encore débuté, aucune information officielle n’a été dévoilée à ce sujet. Nous pouvons quand même vous donner une petite estimation de son arrivée sur Netflix.

Ce qui est certain c’est que le programme ne reviendra pas tout de suite sur vos écrans. Ainsi, il semblerait que vous deviez patienter jusqu’au début de l’année 2024 pour découvrir les prochaines aventures du seigneur des rêves sur la plateforme de streaming Netflix. Il se peut que le tournage prenne du retard.

Les fans de fantastique auront de quoi s’occuper d’ici là. En effet, cet été, vous allez pouvoir retrouver Henry Cavill dans la série The Witcher saison 3. Une saison à ne pas manquer puisqu’elle marquera les adieux du comédien au personnage du sorceleur.