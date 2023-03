La plateforme Netflix compte bien surfer sur le succès de la série The Witcher.

Après la sortie du préquel, The Witcher Blood Origin, cette dernière est déjà en train de travailler sur un nouveau spin-off. Vous n’en avez pas encore terminé avec le monde des sorceleurs !

Un nouveau spin-off de la série The Witcher est en préparation sur Netflix

Tout ce que l’on sait sur cette nouvelle production signée Netflix

Les deux premières saisons de la série The Witcher ont rencontré un immense succès lors de leur lancement sur la plateforme Netflix. Devant cette popularité, la plateforme de streaming a décidé d’étendre l’univers de la série. Ainsi, cette dernière a déjà lancé le programme, The Witcher Blood Origin.

Ce dernier raconte la création du premier sorceleur et l’histoire de la convergence des sphères. Seulement, il n’a pas été un grand succès et a déçu beaucoup de fans. Mais, il en faut plus pour décourager Netflix. Cette dernière est en train de travailler sur un tout nouveau projet. La plateforme aimerait créer une série centrée sur les Rats.

Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal. Il s’agit d’un gang qui va faire son apparition dans la troisième saison de The Witcher. Ce sont de jeunes Nilfgaardiens qui sont prêts à tout pour s’en sortir. Ciri va même être amenée à les rejoindre pour un certain temps. Espérons que cette nouvelle série remporte un petit peu plus de succès que le dernier spin-off produit par Netflix.

We’ve got some new details on the rumored RATS spin-off which is also reffered to as RIFF RAFF.https://t.co/cxiaCbHefI pic.twitter.com/VrL7PpV8gr — What’s on Netflix (@whatonnetflix) February 11, 2023

La date de sortie du spin-off de la série The Witcher sur tous nos écrans

Pour l’instant, ce spin-off est encore en projet. Si bien que l’écriture du script n’est même pas terminée. Vous comprendrez que nous ne puissions pas vous donner de date de sortie. En attendant, vous pourrez découvrir la troisième saison de The Witcher sur vos écrans.

D’ailleurs, nous en savons un petit peu plus sur sa date de diffusion. Le programme sera de retour dans quelques mois maintenant. Ainsi, Netflix a confirmé que la troisième saison de la série sera disponible aux environs de l’été prochain, certainement au cours du mois de juillet.

Si vous ne pouvez pas attendre, une autre série fantastique sera bientôt disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Il s’agit de la série Shadow and Bone saison 2. Alina sera de retour sur vos écrans au début du mois de mars pour des aventures trépidantes.