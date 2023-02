Chroniqueur dans l’émission Touche pas à mon poste depuis des années, Matthieu Delormeau n’hésite pas à dire ce qu’il pense.

Dernièrement, ce dernier s’en est d’ailleurs pris aux influenceurs et n’a pas hésité à les critiquer en direct sur le plateau.

Matthieu Delormeau critique les influenceurs dans Touche pas à mon poste

Les chroniqueurs de l’émission n’ont pas leur langue dans la poche

Cela fait déjà de nombreuses années maintenant que vous pouvez suivre l’émission Touche pas à mon poste sur vos écrans. Cette dernière est diffusée tous les soirs de la semaine, en direct. A la tête du programme, vous allez retrouver l’animateur Cyril Hanouna.

Ce dernier est entouré d’un groupe de chroniqueurs qui débattent autour de la table, pas forcément toujours dans le calme. Matthieu Delormeau fait partie des chroniqueurs réguliers du programme. Ce dernier est présent presque tous les soirs. Il n’hésite d’ailleurs jamais à prendre la parole et à exprimer son avis, même s’il n’est pas toujours du même avis que tout le monde.

Matthieu Delormeau critique les influenceurs sur le plateau du programme

Récemment, Matthieu Delormeau a pris la parole pour parler d’un sujet assez sensible en ce moment. En effet, les influenceurs sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Ces derniers n’hésitent pas à réaliser des placements de produits, qui sont parfois de véritables arnaques.

Ce phénomène, vivement dénoncé par le rappeur Booba, ne plait pas non plus à Matthieu Delormeau qui a tenu à le faire savoir. Ainsi, ce dernier a déclaré que ce n’était pas les personnes « avec le plus de culture » qui étaient présentes sur les réseaux sociaux. Nul doute que ces paroles font faire réagir les influenceurs issus du monde de la télé réalité.

L’émission Touche pas à mon poste traite tous les sujets d’actualité

L’émission Touche pas à mon poste est connue pour traiter tous les sujets d’actualité. Ainsi, en ce moment, le programme se focalise beaucoup sur l’accident provoqué par Pierre Palmade. L’occasion pour certains chroniqueurs, comme Jean Michel Maire, d’évoquer leur rapport à la drogue. Cyril Hanouna a également tenu à prendre la parole sur ce sujet.

L’animateur a souvent été accusé de se droguer par le passé. Même si le programme fait souvent l’objet de plaintes et d’amendes, les audiences restent toujours au même niveau. De quoi conforter Cyril Hanouna et lui assurer encore de belles années à l’antenne !