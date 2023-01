Sur Tik Tok, vous trouverez de nombreuses astuces pour prendre soin de vos cheveux. La dernière en date consiste à utiliser un ustensile de cuisine pour obtenir des boucles bien définies.

Une méthode qui peut paraître surprenante au premier abord mais qui fonctionne vraiment !

Cet ustensile de cuisine sera votre nouvel allié pour des boucles définies

Les cheveux bouclés seront très à la mode cet hiver

Si les cheveux lisses ont été à la mode, cet hiver ce sont les chevelures bouclées et ondulées qui vont avoir la cote. En effet, pour être tendance, vous devrez arrêter de lisser vos longueurs et opter pour une coiffure un petit peu plus naturelle, avec une frange. Cette mode ne sera pas forcément facile à suivre si vous avez les cheveux fins et raides.

Il existe pourtant une astuce qui fait le buzz sur Tik Tok qui devrait beaucoup vous aider. Ainsi, cette dernière consiste à utiliser un ustensile de cuisine pour obtenir des boucles définies. Une méthode surprenante mais qui a déjà fait ses preuves.

Un ustensile de cuisine pour obtenir de jolies boucles

Cette astuce qui affole Tik Tok est très simple à reproduire à la maison. Pour cela, vous aurez besoin d’une passoire ! Vous pourrez utiliser la même que celle qui vous sert pour vos pâtes. Une fois vos cheveux lavés, vous pourrez appliquer un soin hydratant qui va vous aider à former vos boucles.

Vous devrez ensuite réaliser un mouvement visant à remonter vos longueurs vers votre crâne. C’est à ce moment que vous allez vous munir de votre passoire. La tête en bas, vous allez placer vos cheveux à l’intérieur de l’ustensile. Vous pourrez ensuite les sécher en veillant à toujours les garder dans la passoire. C’est la promesse d’une chevelure parfaitement bouclée !

Nos astuces pour entretenir vos boucles

Pour conserver vos boucles le plus longtemps possible, vous devrez à tout prix éviter de les brosser. Pour éviter d’avoir des nœuds, vous pouvez envelopper vos cheveux dans un tissu avant d’aller vous coucher. Cela va également prévenir les frottements et éviter la casse de vos longueurs.

Le matin, vaporiser un petit peu d’eau va redonner vie à vos boucles. Si elles ont vraiment perdu de leur volume, vous pourrez ressortir votre passoire pour les raviver. Cet ustensile ne quittera plus votre salle de bain. Vous allez devoir en acheter une seconde pour continuer à cuisiner !