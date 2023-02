Si vous attendez des nouvelles de la troisième saison de la série, nous avons des informations à vous partager à propos de suite de Vikings Valhalla saison 3 !

De quoi vous réjouir une nouvelle fois ! Ainsi, il se trouve que la plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler les premières images de la prochaine saison.

La plateforme de streaming Netflix a décidé de faire plaisir aux fans de la série Vikings Valhalla. Alors que ces derniers attendent désormais la sortie de la troisième saison du programme, Netflix a une bonne nouvelle à leur annoncer. Ainsi, il se trouve que la plateforme vient de dévoiler les premières images de la prochaine saison de la série ! Vos vikings préférés seront bientôt de retour dans de nouveaux épisodes !

La troisième saison s’annonce intense pour le trio. Harald et Leif sont toujours à Constantinople. Mais, ils ne devraient pas trop s’y attarder. Harald possède désormais les fonds nécessaires pour son armée. Il est prêt à entrer en guerre et à s’asseoir sur le trône de Norvège. Freydis est toujours à Jomsborg avec son bébé. C’est désormais elle qui dirige la ville.

Elle va la transformer en un véritable refuge pour les vikings païens. La jeune femme souhaite transmettre les anciennes coutumes et traditions de ses ancêtres. Ses retrouvailles avec Harald risquent d’être assez tendues. Ils ne partagent pas la même vision en ce qui concerne le futur de leur enfant.

The epic journey continues 🔥 ⚔️ 🔥 Vikings: Valhalla is returning for Season 3 on @netflix pic.twitter.com/er1zSngQbb

— Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) February 16, 2023