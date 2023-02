Alors que la seconde partie de la quatrième saison de You n’est pas encore sortie, nous avons déjà une bonne nouvelle en ce qui concerne You saison 5 !

Les récentes révélations de Penn Badgley à ce sujet sont très optimistes.

La série You saison 5 est déjà renouvelée pour une saison de plus

Penn Badgley fait des révélations à propos de la prochaine saison de la série Netflix

La première partie de la quatrième saison de You vient de sortir, et elle fait déjà un carton. Cela va être difficile pour les fans d’attendre jusqu’à la diffusion des épisodes finaux. Mais, cela devrait passer vite ! D’ailleurs, nous avons quelques informations concernant la suite du programme qui devraient vous rassurer. Le comédien Penn Badgley, qui incarne le personnage de Joe, a fait plusieurs révélations intéressantes.

Ainsi, ce dernier a signé un contrat d’une durée de six ans avec Netflix, qui n’a pas encore pris fin. Il a alors ajouté que You serait certainement de retour pour une cinquième saison ! Une excellente nouvelle pour les abonnés Netflix. Seulement, il a ajouté une information un petit peu moins réjouissante. Cette cinquième saison sera très probablement la dernière de la série. De quoi mettre un point final aux aventures de Joe Goldberg.

D’ici là, vous allez le retrouver aux prises avec un redoutable tueur en série dans la dernière partie de la saison. Joe devra prendre tous les risques possibles s’il veut garder Kate en sécurité tout en protégeant sa véritable identité. Rhys ne semble pas prêt à le lâcher, ni à mettre fin à son massacre. Sa liste de victimes va encore s’allonger si Joe ne fait rien pour l’arrêter.

Penn Badgley a révélé avoir signé un contrat de 6 ans pour You, mais pense que la série pourrait se terminer avec la saison 5. pic.twitter.com/sw6OqnfpL0 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) February 11, 2023

La date de sortie de la série Netflix, You saison 5, sur nos écrans

Nous n’avons encore aucune information en ce qui concerne la date de diffusion possible de la cinquième saison de You. Joe revendra certainement en 2024 sur vos écrans. Mais, pour ce qui est de la date de sortie de la dernière partie de la quatrième saison, nous en savons plus.

Ainsi, dans trois semaines environ vous allez découvrir le dénouement de cette saison. La deuxième partie de la quatrième saison de You sera diffusée sur Netflix dès le 9 mars prochain.

Au mois de mars, vous aurez également le plaisir de pouvoir regarder la série Sex Life saison 2. De quoi célébrer la fin de l’hiver avec un petit peu de chaleur !