Garder une peau éclatante, surtout pendant les prochains mois hivernaux, constitue un défi de taille. En effet, avec le temps froid et le faible taux d’humidité, l’air sec agit sur la peau et la déshydrate. Cela peut entraîner des gerçures et rendre la peau rugueuse.

L’hiver est à peu près la pire période de l’année pour notre teint. Alors pour gagner la guerre contre la peau sèche, terne et sans vie et retrouver son éclat, il faut de meilleures astuces. Et cet article en propose 4 pour vous aider.

Utilisez le lait de vache

Le recours au lait de vache reste la première des astuces pour avoir une peau éclatante en hiver. En effet, le lait de vache est connu pour ses bienfaits sur la peau et le visage. Riche en vitamines, en acide pantothénique et en zinc, il est capable de purifier votre peau. Comme d’autres recettes naturelles, il exfolie et calme les irritations cutanées.

En outre, le lait de vache peut vous aider à éliminer les cellules mortes et à resserrer les pores. Il restaure également l’éclat de la peau et favorise la cicatrisation. Cette substance combat le vieillissement prématuré de la peau en la rendant plus douce et lumineuse.

Qui plus est, le lait de vache éclaircit la peau grâce à l’acide lactique qu’il contient. Vous pouvez en ajouter dans votre masque, dans un gommage ou dans une lotion topique.

Prenez vos douches avec de l’eau tiède

Beaucoup ont tendance à prendre des douches chaudes lorsque la température baisse. Mais si vous aimez votre peau, évitez-les. À la place, utilisez de l’eau tiède pour vous doucher et vous laver le visage.

En effet, les douches chaudes assèchent rapidement votre peau. Autrement dit, si vous ne vous hydratez pas immédiatement, votre peau risque de se fendiller et de développer un eczéma d’hiver.

Après avoir pris une douche tiède, appliquez une crème hydratante contenant de l’acide hyaluronique et des céramides. Cela permettra de conserver la barrière d’hydratation intacte et de prévenir la sécheresse.

Appliquez un nettoyant différent

Le nettoyage constitue l’une des principales astuces pour avoir une peau éclatante en hiver. Il existe mille et une procédure pour nettoyer efficacement sa peau. Cependant, les nettoyants agressifs et déshydratants pour le visage ne vous apporteront pas beaucoup de bonheur en période hivernale. Il serait donc temps d’en trouver un nouveau.

Alors, essayez de remplacer votre nettoyant agressif par un produit plus léger, plus doux ou plus laiteux. Oubliez les nettoyants contenant des ingrédients qui réduisent l’hydratation de la peau. Optez plutôt pour un nettoyant biologique, ultra-hydratant, nourrissant, à base d’huile ou d’eau.

De plus, assurez-vous qu’il contienne des extraits naturels comme le jus d’aloe vera ou l’huile de rose musquée. Ces ingrédients naturels retiennent l’humidité dans votre peau, l’hydratent, vont en profondeur et n’obstruent pas vos pores. Une eau micellaire naturelle ou un lait nettoyant peuvent être également fantastiques pour un nettoyage en douceur.

Offrez-vous une cure de désintoxication

La thérapie par la vapeur est un moyen efficace pour aider à réduire les toxines dans le corps. Chaque jour, le corps est bombardé de contaminants, qu’il s’agisse de la pollution extérieure, de l’air recyclé ou des aliments et boissons ingérés.

Qui plus est, le traitement à la vapeur favorise un processus de désintoxication naturel. Il ouvre les pores pour faciliter la libération des toxines qui pourraient être nocives à long terme. Ce même traitement empêche la perte de la précieuse humidité et des huiles protectrices susceptibles de combattre les radicaux libres.