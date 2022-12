Toute nouvelle saison est porteuse de nouvelles tendances. Et le domaine de la manucure n’en fait pas exception. Bien que plusieurs couleurs de vernis à ongles puissent être adoptées en toute saison, certaines se prêtent particulièrement bien à une période spécifique.

Alors, quelles sont les teintes de vernis à ongles à privilégier en cette période hivernale ? Retrouvez ici une sélection de couleurs de vernis à ongles hiver 2022-2023.

Le bleu foncé

C’est la teinte par excellence de celles qui n’ont pas l’audace d’utiliser le noir. Cette belle couleur apporte un plus de lumière et de couleur. Vous portez de faux ongles ? Mettez-en avec un peu de doré. Voici d’ailleurs quelques mesures à observer pour retirer délicatement ses faux ongles.

Le bleu foncé apportera ainsi une touche très tendance à votre Nail art. Pour plus d’originalité, adoptez une manucure en deux tons. Rajoutez donc du blanc ou du vert pour un rendu harmonieux.

Le doré

Le vernis doré fait son grand come-back en cette fin d’année 2022. Particulièrement apprécié en périodes festives, le doré entre donc en force dans le rang des couleurs de vernis à ongles hiver 2022-2023.

Cette teinte peut être appliquée en petites touches jusqu’au bout des ongles. En effet, le doré est un coloris qui booste une manucure. Par ailleurs, il est très chic avec du noir et assez festif associé au vert.

Lorsque vous en appliquez sur des ongles courts, pensez à ajouter un fixateur pour une bonne tenue. Ensuite, passez au séchage rapide sous une UV led.

La teinte bordeaux

Ni trop violet, ni trop rouge, le bordeaux a bel et bien une place dans cette liste de couleurs de vernis à ongles hiver 2022-2023. Ce juste milieu ajoute une touche d’élégance permettant une adoption régulière de cette couleur de vernis.

Au cas où vous aimeriez l’appliquer vous-même, cherchez à connaître la procédure adéquate pour réaliser une manucure chez soi. Il est possible d’associer le vernis à ongles rouge bordeaux avec de l’orange ou du vernis beige en fine couche. Que vous adoptiez un style classique ou portiez une petite robe noire, cet agrément conviendra assurément.

Le vert olive

Pour les femmes qui n’arrivent pas à faire leurs adieux aux temps ensoleillés, optez pour la teinte vert olive. En effet, elle est sophistiquée, douce et reste assez neutre pour s’accorder avec différents looks. Le vert olive s’est fait repérer sur les podiums de défilés et figure dès lors parmi les nouvelles couleurs de vernis à ongles hiver 2022-2023. Vous pouvez y ajouter de la brillance avec des paillettes.

Le noir

Le noir est une teinte assez audacieuse avec du cachet pour l’automne-hiver. Cette couleur de vernis, compte tenu de son originalité ne peut convenir à tout le monde. Quand vous la mettez, veillez à garder des beaux ongles, propres et soigneux.

En effet, chaque défaut se voit sur une jolie couleur aussi profonde et intense. Souvent associé au style rock’n’roll, elle peut également donner un résultat élégant, chic et sobre. Vous pouvez l’appliquer seule ou l’assortir soit avec du blanc, en french manucure, soit avec des paillettes ou des stries.