« Drôle » saison 2 annulée : mauvaise nouvelle pour les fans de la série !

Malgré une première saison prometteuse, Drôle, la série de Fanny Herrero, est hors course pour une deuxième saison. La grande N rouge l’a annoncé aux grandes déceptions des fans de cette série française. Cette décision n’est que la suite des projets qui tombent à l’eau chez Netflix, comme Bright ou Archive 81. Pourtant, Drôle avait la cote auprès de la critique durant les 6 premiers épisodes, mais l’audience n’était pas au rendez-vous. Maintenant, on ne saura plus ce que nos jeunes humoristes, Nezir, Aïssatou, Bling et Apolline, vont devenir. « Drôle » saison 2 annulée : c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de la série !

Les abonnées se demandent pourquoi ?

Au début, la série Drôle est promise à un grand succès, vu le concept de l’histoire. Inspirée de la série de Fanny Herrero, la créatrice de Dix pour cent, la série a conquis le public dès sa sortie.

La franchise de nos 4 jeunes humoristes reflétait la jeunesse d’aujourd’hui. Nezir, Aïssatou, Bling et Apolline qui souhaitent tracer leur chemin dans le monde du spectacle et abandonnent tout. Pour se faire un nom sur scène, ils vont affronter des difficultés entre le travail, la famille et l’amour.

Pourtant, la critique a vu du potentiel dans cette série avec la première saison. Les six épisodes ont su montrer tous les secrets du stand-up.

Mais Netflix en a décidé autrement, faute d’audience. Drôle va compléter la longue liste des projets qui n’auront pas de suite, comme Bright, Dynasty ou Archive 81.

Un casting talentueux, mais…

Avec les 200 000 abonnées qui ont décidé de quitter le géant du streaming, il tente tant que mal de minimiser les dégâts.

Netflix va jouer sur les cartes gagnantes au lieu de redonner une seconde chance à certaines séries qui n’ont pas la cote sur la plateforme.

En fait, pour resserrer la ceinture, le streaming a dû se fier à ses statistiques. Notez que Drôle n’a pas vraiment emballé les abonnés de la grande N rouge. La série n’a jamais intégré les top 10 des programmes français les plus appréciés par le public, depuis qu’elle est sortie le 18 mars.

C’est une audience faible qui va sanctionner la suite de « Drôle ». En outre, on ressent que la plateforme Los Gatos demande un énorme chiffre pour continuer à produire la série.

On devra donc se contenter des nouvelles sorties sur Netflix, comme The sound of Magic, ou attendre la deuxième saison de Au service du passé.

L’équipe était plus confiante

Après l’arrêt d’un projet original comme Drôle, Netflix doit avancer avec les séries qui offrent plus d’audience.

Le conte de fées a duré à peine 3 mois pour toute l’équipe de Fanny Herrero, avec ses beaux interprètes qui racontent les soucis d’argent des jeunes humoristes de Paris.

Mais un projet à Los Gatos a besoin d’un public pour prendre forme, le talent ne suffit pas. Les membres de l’équipe ont déclaré que Drôle était un bon levier pour Netflix que retrouver ses abonnés français, pourtant ce ne sera pas le cas.

Pour la plateforme, c’est le moment pour définir sa méthode de tri et éviter de laisser les fans, les yeux aux larmes, en n’offrant aucune suite à leur série.