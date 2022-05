Le 19 mai dernier, Le système G ou l’Art de gouverner, la mini-série américaine, interprétée par Adam Conover est disponible sur Netflix. L’histoire raconte avec humour les approches du gouvernement américain auprès des citoyens. A première vue, soit on aime, soit on évite de le visionner. Pourtant, la dose de réalité intégrée dans cette série documentaire a séduit les abonnées du streaming. Après les 6 épisodes de la première saison du documentaire Le système G ou l’Art de gouverner : quand sera la sortie de la saison 2 ?

Une comédie-documentaire politiquement correcte

Si vous ne le saviez pas encore, la première saison de la comédie-documentaire, le système G ou l’Art de gouverner est disponible sur Netflix depuis le 19 mai. Cette mini-série interprétée par Adam Conover, est produite par Higher Ground Productions, la fondation du couple Obama.

Après son émission, Adam Ruins apporte son talent d’humoriste sur différents sujets. Adam Conover propose une partie de la réalité sur la politique gouvernementale américaine en 6 épisodes.

Le système G est un documentaire qui traite avec humour les différentes facettes de la politique étasunienne. On aime ou on déteste, ce documentaire explique les grandes décisions des Américains au cours des dernières années et leurs conséquences, bonnes ou mauvaises. C’est une autre stratégie pour être politiquement correcte.

Vu les thèmes abordés, le documentaire a conquis les abonnées de la grande N rouge, et ils attendent déjà le renouvellement de la série Le Système G sur la plateforme.

On attend tous la suite

Tout le monde attend la suite de cette comédie documentaire, mais Netflix ne l’a pas encore annoncé. Entre temps, les fans devront se contenter des dernières infos sur le streaming. Il y aura-t-il une saison 6 sur pour Dynastie ? Ou vous voulez tout savoir sur la série Plan cœur ? Vous aurez les réponses sur la pateforme.

Netflix n’a pas encore annoncé la suite

On sait quand même que Netflix va laisser du temps à la mini-série Le système G ou l’Art de gouverner. Après quelques semaines sur la plateforme, on va devoir décider si cette comédie-documentaire mérite une suite. Néanmoins, vu le concept du documentaire et les sujets traités par Adam Conover, nous restons optimistes sur un renouvellement de la mini-série.

Pourtant, chez le géant du streaming les séries documentaires comme Le Système G ou l’Art de Gouverner sont voués à une seule apparition sans suite. Étant une mini-série qui a déjà abordé presque tous les grands thèmes du moment, on risque de ne plus revoir Adam Conover sur Netflix.

La critique émise sur une saison 2

D’après les dernières infos à propos de Netflix, les déboires sur les abonnées ne préjugent aucune bonne nouvelle. Car les fans perdent leur patience sur la suite de certaines séries comme Drôle et avoir des informations sur la saison 4 de Borgen.

N’empêche que la critique pense que Mister Conover a toutes ses chances pour continuer une deuxième saison du documentaire.

Dans ce cas, la production devra aborder d’autres thématiques plus intéressantes et d’actualités. Si la suite a lieu, on espère que Le système G va traiter la corruption surtout celle sur la caisse noire du gouvernement, les budgets sur lobbying auprès des grandes boîtes américaines et la contribution des citoyens sur la politique américaine.

Ainsi, la saison 2 du documentaire Le Système G ou l’Art de Gouverner sera une vraie suite des thèmes précédents.