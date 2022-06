La série Le monde de demain, qui retrace l’épopée du groupe de rap français NTM, marque déjà son public. En fait, l’histoire incarne à l’écran tous les paradoxes du monde du hip-hop en France, depuis les années 80.

Après les deux épisodes présentés dans la ville lilloise, les fans attendent avec impatience Le monde de demain.

Le monde de demain : un premier prix pour marquer son entrée

La série française Le monde de demain arrive au bon moment. Ce, pour relater la face cachée de la société et de la jeunesse françaises qui cherche sa place dans les années 1980. Deux épisodes ont présenté cette réalisation de Katell Quillévéré et Hélier Citerne est présentée au festival des séries Mania à Lille.

C’est dans une ambiance qui reflète la réalité et la violence de notre époque que le jury international a décerné le grand prix à la série Le monde de demain. La présidente du jury, l’Ukrainienne Julia Sinkevych a rendu hommage à la jeunesse, avec l’histoire du groupe NTM.

Le monde de demain est parmi les 3 séries attendues en juin sur Netflix, comme la saison 2 de la série documentaire, Le système G ou l’art de gouverner.

Le monde de demain : une série 100 % française

Un flashback du rap français avec Le monde de demain

Pour séduire ses abonnés, fans de hip-hop et rendre hommage au rap français, les réalisateurs ont misé sur deux personnages emblématiques du 93, Seine-Saint-Denis.

La série met en scène le début du groupe NTM. Il s’agit du jeune Kool Shen, Joey Starr et DJ S. Ils sont interprétés respectivement par Anthony Bajon, Melvin Boomer et Andranic Manet.

Le monde de demain met au-devant de la scène la France dans les années 80. C’est-à-dire les problèmes sociaux que la politique ignore sans prendre comptent l’envergure de cette culture. Ce, mis à part la quête d’identité que les jeunes des bas quartiers essayent au quotidien en traçant leur propre histoire.

Katell Quillévéré et Hélier Citerne savaient ce qu’ils voulaient et la légende de ces deux rappeurs correspondait à leur attente. La série a su placer l’authenticité de l’histoire dans un cadre typique de la France et les jeunes du 93.

Rendez-vous sur Netflix

Après cette présentation lilloise, la série promet. Netflix va assurer le succès de la série « Le Monde de demain » et fait durer un peu le suspens.

En effet, les autres présentations de la série, à Cannes ou à Venise, ont déjà séduit le public cible. En plus, elle a touché un audimat au-delà du monde du rap. Pourtant, l’originalité de l’histoire est le seul atout de la série.

C’est pourquoi les abonnés de Netflix ont hâte de retrouver la franchise sur leur écran, au même titre que la suite de Floor is the lava.

Le monde de demain est une production Les Films du Bélier, avec une coproduction Arte et Perpetual Soup. La concrétisation du projet a nécessité une association avec Netflix. La sortie de cette série française se fera sur Arte durant l’automne, puis elle sera disponible sur Netflix.