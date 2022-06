Le grand N rouge a su satisfaire les fans d’animation avec Love, Death and Robots, depuis la sortie de l’anthologie en 2019. Juste un an après la sortie du deuxième opus, Netflix vient d’annoncer les nouveaux épisodes sur la plateforme.

Sortie le 20 mai dernier, la saison 3 de la série a déjà séduit les abonnées et la critique, avec un avis favorable. La vraie question qui se pose actuellement, est-ce qu’une quatrième saison se prépare pour cette série ? Voici la réponse !

Love, Death and Robots, une suite et une autre

Après douze mois de la saison 2, Netflix a sorti la nouvelle saison de la série d’animation : Love, Death and Robots. Le 20 mai 2022, la saison 3 de cette science-fiction est disponible en streaming. En 9 épisodes, le nouvel opus prend un air de manga dans une animation 3D et dans une ambiance cyberpunk.

Bien reçu par la critique, Love, Death and Robots saison 3 a conquis à nouveau les fans après la sortie des 2 premières saisons.

Cette création de Tim Miller, à côté du cinéaste David Fincher, continue avec des images plus impressionnantes. Le producteur exécutif a su allier toutes les techniques aquarelles et toutes les formes de photoréalisme.

Cette anthologie d’animation du streaming a fait le tour du monde avant d’inonder la plateforme. Actuellement, elle complète les nouvelles séries sur Netflix, comme 42 jours d’obscurité.

Netflix ne s’arrêtera pas là

La sortie de la troisième saison était déjà annoncée en même temps que celle du second volet de Love, Death and Robots. Les fans ont pu profiter du troisième opus depuis quelques semaines déjà. Mais Netflix semble plus prudent pour la suite de cette série d’animation.

En fait, aucune annonce n’a été faite par la plateforme pour la suite, une nouvelle que les fans attendent impatiemment. On sait déjà que la saison 4 se fera, car la bande-annonce de la troisième saison le montre. Le concept reste le même pour la suite, parce qu’on y trouvera une histoire mélangeant le fantastique et l’horreur.

Pour séduire les fans, Netflix joue la prudence avant d’ajouter une nouvelle saison à cette célèbre série d’animation. Avant les prochains communiqués des dirigeants du streaming, les abonnés devront s’armer de patience. Ils vont attendre le scoop au même titre que la saison de Love and anarchy.

Love, Death and Robots, une belle histoire

En attendant la quatrième saison, Love, Death and Robots est disponible sur la plateforme. La saison 3 offre une belle épopée dans les 9 épisodes. Pour une animation de science-fiction, la qualité visuelle de cette animation a sue valoriser la créativité de Tim Miller et son équipe.

Dans cette nouvelle saison, plus éclectique, la narration est devenue plus importante afin de créer une suite plus cohérente. Avec un tel scénario, la série promet une suite que Netflix n’oubliera pas de renouveler. Si vous n’êtes pas encore fan, découvrez tous les épisodes sur le streaming. Cela en va de même pour les autres séries disponibles telles que Green mother’s club.