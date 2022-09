Lorsqu’elles ont terminé de cuisiner, de nombreuses personnes ont l’habitude de laisser la porte de leur four ouverte pour qu’il refroidisse plus rapidement. Seulement, est-ce vraiment une bonne idée ?

Il semblerait que cela ne soit pas réellement une habitude à suivre.

Ouvrir la porte du four pour qu’il refroidisse : Bonne ou mauvaise idée ?

Pourquoi vous devez laisser la porte de votre four fermée

Lorsque vous avez terminé de cuire votre viande ou de préparer vos tomates farcies, vous avez peut être pris l’habitude de laisser la porte de votre four ouverte. Vous pensez alors bien ferme et permettre à votre appareil de refroidir plus vite. Seulement, il semblerait que cela ne soit pas une si bonne idée que cela.

Ainsi, pour commencer, de nos jours, les fours sont équipés de systèmes de refroidissement automatisés. Votre appareil possède de puissants ventilateurs chargés de faire diminuer la température. Il n’est donc pas utile de le laisser ouvert.

De plus, la chaleur qui va se dégager de l’appareil ouvert n’est pas l’idéal pour les meubles qui se trouvent à proximité. Cela pourrait les endommager. Laisser la porte de votre ouverte risque également d’abimer votre appareil. En effet, cela va occasionner une tension permanente sur la porte de votre four.

A terme, les charnières pourraient lâcher. Enfin, pour votre sécurité et celle de tout votre foyer, il est recommandé de fermer votre appareil. Quelqu’un pourrait se brûler sans le faire exprès.

Nos conseils pour bien nettoyer cet appareil électro ménager

Vous avez sans doute déjà pu le remarquer mais nettoyer le four peut très vite devenir compliqué. Ainsi, il s’agit d’un appareil difficile à nettoyer. Ce dernier comporte des tâches de graisse ainsi que des aliments brûlés. Ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs astuces très simples pour en venir à bout.

Pour commencer, vous aurez seulement besoin d’un petit peu de sel. Vous pourrez en déposer au fond de votre four avant de l’allumer pendant une dizaine de minutes. Il ne vous restera plus qu’à ramasser les dépôts. Pour les fous vraiment très sales, le bicarbonate de soude sera votre meilleur allié.

S’il permet de tester le vin, ce dernier vous aidera dans toutes vos tâches ménagères. Vous pourrez en appliquer au fond de votre appareil et frotter doucement. Vous savez désormais comment faire pour réussir à nettoyer et à entretenir votre four sans efforts. Alors, à vous de jouer !